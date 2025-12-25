Libya’dan Türkiye’ye uçak kazası soruşturması için heyet

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed el-Haddad ve beraberindeki askeri heyeti taşıyan uçağın Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında düşmesiyle ilgili yürütülen soruşturmaya ilişkin gelişmeleri yerinde takip etmek amacıyla Libya’dan Türkiye’ye bir heyet geldi.

23 Aralık 2025 tarihinde Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan ve Libya askeri heyetini taşıyan uçağın düşmesi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında, Libya Kriminal Dairesi Başkanı Tümgeneral Mahmut Aşur başkanlığındaki heyet Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nı ziyaret etti. Ziyarette, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse’nin başkanlığında görevli başsavcı vekili ve cumhuriyet savcıları tarafından, soruşturmada gelinen aşamaya ilişkin Libya heyetine bilgilendirme yapıldı.

Görüşmelerde, Türkiye ve Libya’nın kazaya ilişkin soruşturmada ortak çalışma iradesi teyit edilirken, mevzuat çerçevesinde bilgi paylaşımının yapılabileceği bildirildi.

Öte yandan Libya Ulaştırma Bakanlığı da kazaya ilişkin soruşturmanın son durumunu yerinde incelemek amacıyla sivil havacılık uzmanlarından oluşan ayrı bir heyeti Türkiye’ye gönderdi. Libya Ulusal Birlik Hükümeti tarafından yapılan açıklamada, uzman ekibin kazanın meydana geliş koşulları hakkında bilgi toplayacağı ve elde edilen ayrıntılı bulgular doğrultusunda bir rapor hazırlayarak ilgili Libya makamlarına sunacağı belirtildi.

Libya’nın, kazanın hemen ardından da süreci yakından takip etmek amacıyla Türkiye’ye bir heyet gönderdiği hatırlatıldı.

Ankara’nın Haymana ilçesi yakınlarında meydana gelen kazada, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed el-Haddad ile birlikte uçakta bulunan 5 kişilik askeri heyet ve mürettebatın hayatını kaybettiği açıklanmıştı.