Libya Genelkurmay Başkanı'nın içinde bulunduğu özel jet Ankara'da düştü... Bakan Yerlikaya'dan son dakika açıklaması: Uçağın karakutusu bulundu!

Ankara'ya resmi ziyaret için gelen Libya Genelkurmay Başkanı ve askeri heyetinin dönüş yolcuğu için havalanan jeti Haymana ilçesinde dağlık araziye düştü.

Kazada Libya Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nın da aralarında bulunduğu 5'i asker 8 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sabah olay yerine giderek kaza yerinde inceleme yaptı.

İnceleme sonrası Yerlikaya, gazetecilere açıklama yaptı.

YERLİKAYA AÇIKLADI: "SES KAYIT CİHAZI VE KARAKUTU BULUNDU"

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"8 kişi taşıyan uçak teknik arıza nedeniyle geri dönüş yapacağını bildirdi. Saat 20.32'de teknik arıza nedeniyle dönüş bildirdi. Ekipler derhal bölgeye sevk edilmişti. Olay mahaline saat 22 sıralarında oluşan jandarma ekiplerince uçağın parçalarına ulaşıldı. Adli ve kriminal süreç devam etmektedir. Enkaz alanı 3 kilometrelik alandan oluşuyor. Olay yerinde yürütülen çalışmalar neticesinde 02.45'te uçağa ait ses kayıt cihazı ve saat 03.20'da karakutu bulundu."

DÜN YAŞAR GÜLER TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞTİ

Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed Al-Haddad resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'daydı. Al-Haddad ilk olarak Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Daha sonra ise Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile bir araya geldi.

JET 20.17'DE HAVALANDI

Başkentteki temaslarını tamamlayan askeri heyet daha sonra Esenboğa Havalimanı'na geçti. Heyeti taşıyan Falcon 50 tipi iş jeti Tripoli'ye hareket etmek üzere saat 20.17'de havalandı.

UÇAKTA KİMLER VARDI?

Uçakta, Genelkurmay Başkanı Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Libya Askeri Sanayi Başkanı Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab ve Genelkurmay Başkanlığı Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve üç mürettebat bulunuyordu.

20.36'DA İRTİBAT KESİLDİ

Uçak kalkıştan bir süre sonra elektik arızası nedeniyle acil iniş bildiriminde bulundu. Havalimanına geri dönüş yapmak isteyen uçakla saat 20.36'da Haymana üzerindeyken irtibat kesildi.

Uçakla irtibatın kesilmesi sonrası bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda jandarma, itfaiye, acil sağlık ve arama-kurtarma ekibi enkaza ulaşmak için çalışma başlattı. Ancak bölgedeki yoğun sis ve yağış ekiplerin çalışmalarını olumsuz etkiledi.

ENKAZA ULAŞILDI

Yaklaşık 2 buçuk saatlik bir çalışma sonrası uçağın enkazına Haymana Kesikkavak Köyü'nün 2 kilometre güneyinde ulaşıldı. Olay yerine ulaşan ekipler parçalara ayrılmış uçak enkazıyla karşılaştı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde uçağın düşme anında büyük bir patlama yaşanması dikkat çekti. Bu sebeple de enkazın büyük bir alana dağıldığı görüldü.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uçak kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Bu kapsamda bir Cumhuriyet Başsavcıvekili koordinesinde 4 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi.