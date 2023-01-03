'Likya' dönemine ait heykelcik ve uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda, Likya dönemine ait heykelcik ve uyuşturucu haplarla yakalanan Emre Korkmaz (35) tutuklandı.

DHA
03 Ocak 2023 Salı, 13:14
'Likya' dönemine ait heykelcik ve uyuşturucu hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Dalaman'ın Kargınkürü Mahallesi’nde yaşayan Emre Korkmaz'ın piyasaya uyuşturucu madde süreceği bilgisine ulaştı.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince Korkmaz'ın evine düzenlenen operasyonda Likya dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 heykelcik, 13 ecstasy ve 56 sentetik hap ele geçirildi. Emre Korkmaz, gözaltına alındı.

TUTUKLAMA

Emre Korkmaz hakkında, barınaklardan büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 5 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Korkmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


HEYKEL uyuşturucu şüpheli

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