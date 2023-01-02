Şanlıurfa'da 91 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da 91 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA
02 Ocak 2023 Pazartesi, 12:41
Şanlıurfa'da 91 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 144 paket halinde 91 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.


Şanlıurfa uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

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