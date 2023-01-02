Şanlıurfa'da 91 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
Şanlıurfa'da 91 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Ekiplerce belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 144 paket halinde 91 kilo 550 gram skunk ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
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