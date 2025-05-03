Limak Akbelen’i yok etti, kömür bile bulamadı

Yayınlanma: 03.05.2025 - 11:10

Güncelleme: 03.05.2025 - 11:10

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarında Limak Holding ve IC İçtaş Holding tarafından gerçekleştirilen orman kıyımı, aradan geçen zamana rağmen istenen sonucu vermedi. 2023 yılında 750 dönümlük alanda yüz bin dolayında asırlık çam ağacı kesildi, ancak kömür çıkarılamadı. Köylüler, doğa katliamına karşı yıllarca direndi; jandarma ve polis şiddetiyle karşı karşıya kaldı.

4 YIL KÖMÜR DEDİLER, 1 AY BİLE ÇIKARAMADILAR

Sözcü’den Yaşar Özer’in haberine göre, Limak ve İçtaş’ın “dört yıllık kömür rezervi” olduğu iddiasıyla başlattığı orman kesimi, aradan iki yıl geçmesine rağmen hiçbir karşılık bulmadı. Bölgeden yalnızca bir aylık bile kömür çıkarılamadığı bildirildi. Holdingler, yıkımı gerçekleştirdikten sonra bölgeyi kaderine terk etti.

KÖYLÜLER DİRENDİ, ORMAN YOK EDİLDİ

İkizköy’de yaşayan 72 yaşındaki çiftçi Necati Ova, “Cennet Akbelen cehennem çukuru oldu. 1500 asker ve polis getirip bizi dövdüler, biber gazı sıktılar. İki yıl ormanda nöbet tuttum” diyerek yaşananları anlattı. Aytaç Yakar ise “Cop yedik, TOMA’ların önüne yattık, çamlarımıza sarıldık. 23 dönüm yerimi, evimi, ahırımı aldılar. Şimdi kömür yok, yıkım var” dedi.

“BUGÜN BİZE, YARIN SİZE”

Aytaç Yakar, tüm yurttaşlara çağrıda bulunarak, “Bugün bize yapılanlar, yarın sizin topraklara gelecek. Bu topraklar bize Atatürk’ten kaldı, biz de Atatürk çocuğu gibi koruyacağız” dedi.

6 GÜNDE ORMAN YOK OLDU

İkizköy Çevre Komitesi gönüllüsü ve Mahalle Muhtarı Nejla Işık, sadece 6 günde yüz binlerce ağacın kesildiğini, tahsisli alan dışındaki ormanların da katledildiğini söyledi. “6 yıldır mücadele ediyoruz. Şirketler doymuyor. Yaşam alanlarımızı korumak için sonuna kadar direneceğiz” dedi.

KÖYLÜLER AİHM’E GİDİYOR

Mücadeleden vazgeçmeyeceklerini belirten Nejla Işık, “Mahkemelerde sürekli kaybettiriliyoruz ama AİHM’e kadar gideceğiz. En büyük acımız, yok edilen doğanın geri gelmeyecek olması” ifadelerini kullandı.