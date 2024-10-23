Limana yanaşıyordu... Yük gemisi karaya oturdu!

Ereğli ilçesinde limana yanaşmaya çalışan Saingapur bandıralı ‘Mildret' adlı yük gemisi karaya oturdu.

Limana yanaşıyordu... Yük gemisi karaya oturdu!
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İHA
Yayınlanma: 23.10.2024 - 13:19

Uruguay'dan yüklediği 85 bin ton demir cevherini fabrikaya boşaltmak için limana yanaşmaya çalışan Singapur bayraklı yük gemisi giriş esnasında karaya saplandı.

Durumun bildirilmesi üzerine ilk müdahale kılavuz gemiler tarafından yapıldı. Ancak gemi bulunduğu yerden çıkarılamadı.

Ereğli Liman Başkanlığı olayın ardından limana yeni yük gemisi girişlerini geçici olarak durdurdu. Olay yerine dalgıç ekibi çağırılırken, dron yardımıyla görüntülü inceleme başlatıldı. Geminin kurtarılmasına yönelik çalışmalar, dalgıçların yapacağı inceleme ve tespitlerin ardından devam edecek.


Etiketler: #gemi #liman #singapur #yük gemisi

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