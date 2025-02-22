Limandan kaçan ithal angus kente indi, 3 kişiyi yaraladı
İskenderun Limanı'na gemiyle getirilip TIR'a yüklenen anguslardan 1'i kaçtı. İlçe merkezine ulaşan angus aranırken, yakalamaya çalışan 3 kişi darbeleriyle hafif yaralandı.
İskenderun Limanı'na yurtdışından getirilen anguslarlardan 1'i, sabah saatlerinde TIR'a nakli sırasında kaçtı.
Çay ve Dumlupınar mahallelerinde koşan, araçların arasına giren angusu yakalamak için çalışma başlatıldı. Trafik akışını etkileyen ve paniğe neden olan angus, zor anlar yaşadı.
Kaçan hayvanı yakalamaya çalışan 3 kişi, angusun darbeleriyle hafif yaralandı. Ekiplerin çalışması sürerken, angus henüz yakalanamadı.
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