Limon fiyatlarına don vurdu fiyatı uçtu

Yayınlanma: 03.05.2025 - 12:30

Güncelleme: 03.05.2025 - 12:30

Geçtiğimiz günlerde 36 ili etkileyen don olayı, narenciye ürünlerinin fiyatlarında ciddi artışa yol açtı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde pazar esnafı, limon fiyatlarının yüksekliğini ve gelecekte daha da artacağını belirtiyor.

Pazar esnafı Adem Karagüllü, "Yatak limonu şu an 60 lira. Don etkilediği için pahalı, don olmasaydı şu an limon 10 lira olurdu" dedi. Geçtiğimiz yıllarda bu dönemde limonun fiyatı 15-20 lira arasında değişirken, bu yıl fiyatların 50 ila 60 lira arasına çıkması dikkat çekiyor. Karagüllü, dal limonunun tükenmesiyle fiyatların daha da artacağına dikkat çekti.

Bir diğer pazar esnafı ise, "Soğuk vurdu, limon kalmadı. Piyasada fazla limon yok, çok az var. Geçen sene bu zamanlar fiyatlar düşüktü ama bu yıl daha da arttı. Limonun fiyatı daha da artar" ifadelerini kullandı.

Yaz aylarında dalında 1 liraya satılmayan limonun, bu yıl soğukların etkisiyle tezgahta 60 liraya satılması, narenciye üreticilerini zorluyor. Bir emekli vatandaş, "Geçen sene 35-40 lira olan limon, bu yıl 60 liraya çıkmış. Soğuk vurmuş, don vurmuş" diyerek fiyatlardaki artışı yorumladı.

Soğukların etkisiyle, limon ve diğer narenciye ürünlerinin üretimi ciddi şekilde azalırken, bölge halkı, bu durumun daha fazla fiyat artışına yol açacağından endişeli.



