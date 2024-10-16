Lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun yayını sona erdi: ‘Radyonuzun sesi olun’

Yayınlanma: 16.10.2024 - 19:33

Güncelleme: 16.10.2024 - 19:33

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun (RTÜK) karasal yayın lisansını iptal ettiği Açık Radyo’nun, karasal yayınının yanı sıra dijital mecralardaki yayınına da son verildi. Son yayına Açık Radyo çalışanları ve 40’ın üzerinde programcı katıldı.

Son konuşmayı yapan Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra, “O zaman bitiriyoruz. Tüm Açık Radyo dinleyicilerine ve destekçilerine teşekkür ederiz. Açık Radyo kâinatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık kalacaktır” dedi.

RTÜK’ün lisans iptaline karşı “hukuk mücadelesini” sürdürmeyi planlayan radyo yönetimi, yasal sürecin sonuçlanmasının ardından yeniden yayın hayatına dönmeyi hedefliyor.

“RADYONUZUN SESİ OLUN”

Tophane'deki Açık Radyo binası önünde radyo yönetimi tarafından bugün konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra okudu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Toplumumuz giderek artan şiddet sarmallarıyla dörtbir yandan kuşatılmışken birbirimizi dinlemek, ortak bir gelecek hayal edip onu hep birlikte kurmaktan başka çaremiz yok. Dinleyicilerimizi destekçilerimizi ve kamuoyunu Açık Radyo için özgür yayıncılık ve özgür habercilik için bir kez daha ama bu sefer çok daha net ve güçlü bir biçimde ses çıkarmaya davet ediyoruz. Bulunduğunuz her yerde radyonuzun sesi olun ve her yerde yüksek sesle söyleyin lütfen. Açık Radyo açık kalmalı.”