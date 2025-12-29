Lise bahçesinde 'rehine' krizi: 'Kızımı rahatsız etti' dedi, silah çekti!

Kocaeli'de bir kişi, kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü öğrenciyi okul bahçesinde silahla rehin aldı.

Olay, İzmit ilçesindeki bir lisenin bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, H.Y. isimli adam, kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü 18 yaşındaki U.C.A. isimli genci takip ederek okul bahçesine kadar izledi, ardından yanındaki silahla rehin aldı.

Durumu fark eden okul yönetimi ve öğretmenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, silahlı adamı gözaltına aldı. Olayda kimse zarar görmezken, şüpheli ve rehin alınan genç ifadeleri alınmak üzere Emniyet'e götürüldü.

KIZINI RAHATSIZ ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

İki gencin ailelerinin de haberdar olduğu bir arkadaşlık süreci geçirdikleri ancak ayrıldıktan sonra şahsın genç kızı rahatsız etmeye devam ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.