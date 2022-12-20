Lise öğrencisi kızını öldüren 'anne' için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara'da tartıştığı iddiasıyla lise öğrencisi olan kızını öldüren anne Hamide Çakmak hakim karşısına çıktı. Savcı, Çakmak hakkında "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istedi.

AA
20 Aralık 2022 Salı, 12:53
Lise öğrencisi kızını öldüren 'anne' için ağırlaştırılmış müebbet istendi
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Başkentte tartıştığı lise öğrencisi kızı Esmanur Çakmak'ı öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan anne Hamide Çakmak hakkında, "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası talep edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Çakmak ve avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Savcı mütalaasında, 22 Ocak'ta ihbar üzerine Mamak ilçesine bağlı Bostancık Mahallesi'ndeki eve giden sağlık ekiplerinin, lise öğrencisi kız çocuğunun cansız bedeniyle karşılaştığını belirtti.

Anne Çakmak'ın tartıştığı kızını, başındaki eşarpla boğarak öldürdüğünü ifade eden savcı, sanığın "altsoyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık ve avukatına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre veren mahkeme heyeti, davayı 30 Aralık'a erteledi.


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