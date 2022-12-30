Lise öğrencisi kızını öldüren anneye 'müebbet' hapis

30 Aralık 2022 Cuma, 12:13

Başkentte, tartıştığı lise öğrencisi kızı Esmanur Çakmak'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Hamide Çakmak "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

"BİR ŞEY DİYEMİYORUM..."

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Çakmak ile avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Muhammet Karaca, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için söz verdi.

Önceki celselerde detaylı savunma yaptığını ifade eden Çakmak, "Bir şey demiyorum, adaletinize sığınıyorum" diye konuştu.

'MÜEBBET HAPİS' KARARI

Sanık avukatı da Hamide Çakmak'ın cinnet halinde cinayeti işlediğini ve müvekkilinin olaydan dolayı cezaevinde psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Kısa aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa "alt soydan çocuğu kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi.