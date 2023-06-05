Lise öğrencisi, okul önünde tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçaklandı
Aksaray'da lise 11'inci sınıf öğrencisi Serkan F. (17), okul önünde tartıştığı kişi tarafından sol bacağından bıçaklandı. Serkan F., hastaneye kaldırılırken, polis şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
Fatih Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Serkan F., öğle yemeği molasında okulun önüne çıktı. Burada Serkan F. ile bir kişi arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Serkan F., sol bacağından bıçakla yaralandı. Şüpheli kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Serkan F.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, şüphelinin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.
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