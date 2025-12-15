Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lisede korkunç olay: Öğrenci 3. kattan aşağı düştü!

15.12.2025 14:54:00
DHA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eğitim gördüğü Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nin 3’üncü katındaki pencereden düşen Deniz T. (15) ağır yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.

3. KATTAN DÜŞEN ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI

Lise öğrencisi Deniz T., henüz bilinmeyen nedenle okulun 3’üncü katının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Deniz T., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

ÖĞRENCİLER EVLERE GÖNDERİLDİ

Öte yandan, okul idaresinin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

