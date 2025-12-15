Lisede korkunç olay: Öğrenci 3. kattan aşağı düştü!

Olay, sabah saatlerinde İzmit'e bağlı Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi’ndeki Mimar Sinan Anadolu Lisesi’nde meydana geldi.
3. KATTAN DÜŞEN ÖĞRENCİ AĞIR YARALANDI
Lise öğrencisi Deniz T., henüz bilinmeyen nedenle okulun 3’üncü katının penceresinden düşerek ağır yaralandı. Okul idaresinin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Deniz T., sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Deniz T.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
ÖĞRENCİLER EVLERE GÖNDERİLDİ
Öte yandan, okul idaresinin kararıyla öğrenciler evlerine gönderildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.