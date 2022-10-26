Liseli 2 arkadaşın öldüğü 'scooter' kazasında 53 metre fren izi

26 Ekim 2022 Çarşamba, 15:09

Muratpaşa ilçesi Portakal Çiçeği Caddesi'nde 22 Ekim gecesi, üniversite sınavına hazırlanan lise öğrencileri Mahmut Yağız Balcı ile Ada Kayahan, dershaneden çıktıktan sonra arkadaşları ile buluşup yemek yedi ve evlerine gitmek için elektrikli scooter'a bindi.

KURTARILAMADILAR

Yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan scooter'daki gençlere, hızlı olduğu belirtilen Muhammed Can Gülmez (23) yönetimindeki 07 BBS 63 plakalı otomobil çarptı.

Balcı ve Kayahan, çağrılan ambulansla kaldırıldıkları hastanede kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Muhammed Can Gülmez, 'Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçlamasıyla tutuklandı.

'53 METRE FREN YAPTI'

Üniversite öğrencisi Muhammed Can Gülmez'in kullandığı otomobilin kaza sonrasında 53 metre fren yaptığı tespit edildi.

Kazada ölen liselilerin aileleri, mahkemedeki ifadesinde yaklaşık 80 kilometre hızla gittiğini söyleyen sürücü Gülmez'in hızının daha fazla olduğunu ileri sürerek, kaza sonrasında polisin olay yerinde yaptığı ölçümde belirlenen fren izinin de bunu gösterdiğini söyledi.