Liseli öğrencisi hayvanlarını otlatırken yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi
Ardahan'ın Hanak ilçesinde, ailesine ait hayvanları otlatan Ardahan Şehit Uzman Çavuş İbrahim Erdoğan Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Oğuzhan Karataş (15), bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Okulların tatil olması sebebiyle Hanak ilçesine bağlı Börk köyündeki ailesinin yanına giden Oğuzhan Karataş, hayvanları otlatırken yıldırım düşmesiyle ağır yaralandı.
LİSE ÖĞRENCİSİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Oğuzhan Karataş'ı Hanak Sağlık Merkezi'ne götürdü. Karataş, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Liseli Oğuzhan Karataş'ın cenazesinin bugün Börk köyünde toprağa verileceği öğrenildi.
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