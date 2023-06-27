Pistte bekleyen yolcu uçağına yıldırım isabet etti

ABD'nin Arkansas eyaletinde yer alan Little Rock Havalimanı'nda bir American Eagle Embraer-175 yolcu uçağına yıldırım isabet etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.06.2023 - 10:32
Pistte bekleyen yolcu uçağına yıldırım isabet etti
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ABD'nin Arkansas eyaletinde bir yolcu uçağına piste inişinden kısa bir süre sonra yıldırım çarptı.

Little Rock Havalimanı'nda inen American Eagle Embraer-175 yolcu uçağı, kapıya yanaşmadan önce pistte şiddetli fırtınanın dinmesini bekledi.

 

Olumsuz hava şartları altında bekleyen uçağın kuyruk kısmına yıldırım isabet etti.

Havalimanında bekleyen yolcular, olayı uzaktan izleyerek video kaydına aldı.


ABD

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