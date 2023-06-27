Pistte bekleyen yolcu uçağına yıldırım isabet etti
ABD'nin Arkansas eyaletinde yer alan Little Rock Havalimanı'nda bir American Eagle Embraer-175 yolcu uçağına yıldırım isabet etti.
ABD'nin Arkansas eyaletinde bir yolcu uçağına piste inişinden kısa bir süre sonra yıldırım çarptı.
Little Rock Havalimanı'nda inen American Eagle Embraer-175 yolcu uçağı, kapıya yanaşmadan önce pistte şiddetli fırtınanın dinmesini bekledi.
Video captures lighting strike hitting an American Eagle Embraer-175 at Little Rock Airport in Arkansas yesterday.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 26, 2023
?? GulfstreamGuy pic.twitter.com/8DoXRw1WRw
Olumsuz hava şartları altında bekleyen uçağın kuyruk kısmına yıldırım isabet etti.
Havalimanında bekleyen yolcular, olayı uzaktan izleyerek video kaydına aldı.
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