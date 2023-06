Pistte bekleyen yolcu uçağına yıldırım isabet etti

ABD'nin Arkansas eyaletinde bir yolcu uçağına piste inişinden kısa bir süre sonra yıldırım çarptı.

Little Rock Havalimanı'nda inen American Eagle Embraer-175 yolcu uçağı, kapıya yanaşmadan önce pistte şiddetli fırtınanın dinmesini bekledi.

Video captures lighting strike hitting an American Eagle Embraer-175 at Little Rock Airport in Arkansas yesterday.



