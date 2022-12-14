Liseli Sıla'nın acı ölümü: Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobil çarpan 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül (15), hayatını kaybetti.
Feci kaza, 14 Aralık Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Muğla-Aydın karayolu Salihpaşalar mevkiinde meydana geldi.
Yatağan'dan Menteşe yönüne giden Tolga Yağcı'nın kullandığı 48 YP 233 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sıla Akgül'e çarptı.
KURTARILAMADI
İhbarla gelen sağlık ekipleri, Zübeyde Hanım Teknik ve Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Sıla Akgül'ü, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sıla Akgül, tüm müdahalere rağmen kurtarılamadı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Sürücü Tolga Yağcı ise gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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