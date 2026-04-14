Liseye silahlı saldırıda yeni gelişme: 4 kişi görevden uzaklaştırıldı

14.04.2026 18:57:00
İHA
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan 16 kişiden 7'sinin taburcu edildiği, 9 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi. Valilikten yapılan açıklamada 4 kişinin görevinden uzaklaştırıldığı aktarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan 2026 Salı günü saat 09.30 sıralarında Hasan Çelebi Mahallesi'nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı. Yaralılardan 7'sinin tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği, 3'ü ağır olmak üzere 9 kişinin ise Şanlıurfa'daki hastanelerde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, olayın idari yönden incelenmesi amacıyla Valiliğin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildiği bildirildi.

4 UZAKLAŞTIRMA

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, "Olayın idari yönden soruşturulması amacıyla valiliğimizin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü) tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Ayrıca soruşturma aşamalarının sağlıklı olarak yürütülmesini teminen 2 ilçe emniyet müdürlüğü ve 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisi görevlerinden uzaklaştırılmıştır. Soruşturma süreçleri bakanlıklarımız ve valiliğimiz tarafından yakından takip edilmektedir. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim ve öğretime 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 4 gün süre ile ara verilmiştir. Ülkemizi derinden üzen menfur saldırıdan etkilenen yaralılarımızın sağlık durumları yakından takip edilmektedir. Bütün yaralılarımıza Allah'tan şifa diliyor, eğitim camiamız başta olmak üzere olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Eğitime 4 gün ara verildi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde bir lisedeki silahlı saldırıya ilişkin, “Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretime ‘4 gün’ süreyle ara verilmiştir” açıklamasında bulundu.
Şanlıurfa'da lisede silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var Siverek ilçesindeki Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski bir öğrencisi olan Ömer Ket adlı şahıs, pompalı tüfekle dehşet saçtı. Yetkililerden peş peşe yapılan açıklamalarda, yaralı sayısı 16 olduğu ve saldırgan Ket'in intihar ettiğini aktarıldı. Öte yandan saldırganın okula girip önüne gelene ateş açtığı anlar da, okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
İsrail Başkonsolosluğu önündeki silahlı saldırıda yeni gelişme: Tutuklu sayısı artıyor! İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde İsrail Konsolosluğu'nun bulunduğu polis noktasına yönelik gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı. 18 şüphelinin gözaltında alındığı soruşturmada tutuklananların sayısı 13 oldu.