Livaneli Bodrum'da edebiyatseverler ile buluştu

Bodrum Belediyesi ve Edebiyat Atölyesi Dergisi’nin ortak düzenlediği ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri’ne samında düzenlenen Zülfi Livaneli söyleşisinde Livaneli, Bodrumluları ‘Ey özgürlük’ diyerek selamladı.

cumhuriyet.com.tr
17 Eylül 2021 Cuma, 16:08
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Bodrum Belediyesi Edebiyat Atölyesi Dergisi iş birliği ile, Bodrumlulara kültür-sanat şöleni yaşatmak amacıyla ‘Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri’ düzenledi. Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezi’nde Latife Tekin söyleşi ile başlayan etkinlikler, Zülfi Livaneli söyleşisi ile devam etti.

Moderatörlüğünü Barış İnce’nin yaptığı etkinlikte Zülfü Livaneli’nin son kitabı ‘Balıkçı ve Oğlu’ üzerine söyleşi gerçekleştirildi. Livaneli, söyleşi sonunda izleyenleri ‘Ey özgürlük’ diyerek selamladı.

Söyleşiye Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras ve 200’e yakın edebiyatsever katıldı. Bodrum Edebiyat Atölyesi Günleri; Altay Öktem ile Şiir Atölyesi, Doğa Kılcıoğlu ile Sinema Atölyesi ve usta oyuncu Ercan Kesal’in katılacağı söyleşi ile önümüzdeki günlerde de devam edecek. 


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