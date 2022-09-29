Lojistik sektörü İzmir'de buluştu: "Bu fuar sektöre taze kan pompalayacak"

29 Eylül 2022 Perşembe, 15:07

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından ilk kez düzenlenen Logistech–Lojistik, Depolama ve Teknolojileri Fuarı başladı. 29 Eylül-1 Ekim 2022 tarihlerinde Fuar İzmir’de yapılan Logistech'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki açılışına Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi, Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, İZFAŞ Genel Müdürü Canan Karaosmanoğlu Alıcı, İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıla rı Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş, İzmir Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve yurt dışından gelen satın alma heyetleri katıldı.

“BU FUAR BİR KALP MASAJI”

Fuara gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu ve heyecan duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Lojistik dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri. 2021 yılı sonunda 5,5 trilyon doları aşan sektörün 2026 yılında 6,9 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Coğrafi konumu ve bir liman kenti olmasıyla doğal bir lojistik merkez olan İzmir, bu büyümeden payını almak zorunda. Nasıl ki kalp hayatını devam ettirebilmek için yaşamını sürdürebilmek için vücudun bir bölgesinden aldığı kanı diğer tarafa pompalıyorsa, lojistik sektörü de işte o kalp vazifesini gören bir sektör. Bu fuar da bir kalp masajı aslında. Diliyorum ki bu fuar yaratacağı imkanlarla sektöre taze kan pompalayacak” diye konuştu.

“İZMİR'İN KARAKTERİ”

Limanları canlandırmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Tunç Soyer, “Alsancak’tan Aliağa’ya İzmir'in tüm limanlarını canlandırmak zorundayız. Limanların büyümesi, sadece İzmir’in değil tüm ülkemizin gelişmesi anlamına geliyor. Kemalpaşa’da kurulacak lojistik merkezi, Ege Bölgesi ve limanımız arasında önemli bir ikmal noktası olarak işlev görecek. Bu merkezi daha işlevli hale getirmek için Belediyemiz raylı sistemler başta olmak üzere çeşitli ulaşım seçenekleri üzerinde büyük bir titizlikle çalışıyor. İzmir’in ülkemizin lojistik merkezi haline gelmesini istiyorsak, 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinde Batı’ya açılan kapı olmayı arzu ediyorsak, bugün bu fuarımızda olduğu gibi birlikte hareket etmek le yükümlüyüz” ifadelerini kullandı.

İZMİR, AVRUPA ÖDÜLÜ İLE ÖNEMLİ BİR İVME YAKALADI

İzmir'in Avrupa Ödülü aldığını hatırlatan Başkan Tunç Soyer, “13 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye bu ödülü İzmir getirdi. İzmir önemli bir ivme yakaladı. Bu ivmeyi ileriye taşımalıyız. Göreceksiniz, bu ortak çabamız, ekonomik krizin içindeki vatandaşlarımızın refahını büyütmek için çok önemli sonuçları da beraberinde getirecek” diye konuştu.

ÖZTÜRK: NELER OLACAĞINI TAHMİN EDİYORSUNUZ UMARIM

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Belediye Başkanım size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Ekmeğimizi kazandığımız bu sektör için yapılmış en güzel fuar. Bu fuar bu kadar ilklerle başlıyorsa ileride neler olacağını tahmin edin. Fuarın şimdiden uluslararası boyut kazandığını da düşünüyorum. Başkanım bizimle beraber olun. Bu çabalarla lojistikle anılan bir şehir yaratacağız” dedi.

ERŞEN: İZMİR TÜRKİYE'NİN BATIYA AÇILAN GERÇEK YÜZÜ VE KAPISIDIR

İZDENİZ Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Erşen, İZDENİZ'e dair bilgilendirmelerde bulundu. Fuarın önemi ve İzmir'in lojistikteki yerine vurgu yapan Erşen, “İzmir Türkiye'nin batıya açılan gerçek yüzü ve kapısıdır” dedi.

Başkan Tunç Soyer ile beraberindeki heyet, açılışın ardından katılımcıların stantlarını ziyaret etti. Ziyaretçiler için LÖSEV'e bağış yapan bir firma, Başkan Soyer'e bez bebek hediye etti.

KENTE VE ÜLKEYE KATKI

Logistech fuarı ile birlikte İzmir’in Akdeniz çanağında bir ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesi, uluslararası bir liman kenti olması, bu sayede deniz ve kara yoluyla ticaret yapan sektörlerin geliştirilmesi ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor. Fuara çok sayıda kara, deniz, hava ve demir yolu lojistik firmaları, liman işletmecileri, depolama, prefabrik üretim ve soğuk zincir, bilgi teknolojileri ve otomasyon firmaları, e-ticaret servis sağlayıcıları, kamyon, çekici, forklift gibi taşıma araçları firmaları, yük taşıma ekipmanları, banka, sigorta ve gümrükleme, akaryakıt firmaları, sektöre dönük hizmet veren sivil toplum örgütleri ile yayıncı kuruluşlar katılıyor.

Lojistik sektörüne ait tüm tedarik ve ihtiyaç zincirinin bir arada olduğu fuarın yaratacağı sinerji ile İzmir’in ve Ege’nin lojistik performansı artacak. Fuarın denizcilik ve lojistik sektöründe kente ve ülkeye yeni yollar açması ve ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor.