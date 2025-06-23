Cumhuriyet Gazetesi Logo
Lokantada kadın cinayeti: 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Lokantada kadın cinayeti: 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

23.06.2025 08:51:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Lokantada kadın cinayeti: 29 yaşındaki kadın hayatını kaybetti!

Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir lokantada arkadaşıyla tartışan 29 yaşındaki Gülizar Yıldız, bıçaklanarak öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerinde Silopi ilçesi İpekyolu üzerinde bulunan bir lokantada meydana geldi.

Aynı işyerinde çalışan Gülizar Yıldız ile R. K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada R.K., Yıldız'a bıçakla saldırdı.

Ağır yaralanan Yıldız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Silopi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis, şüpheli R.K'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

İlgili Konular: #kadın cinayeti #Şırnak