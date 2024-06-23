Netanyahu'dan ABD'ye sitem: Silahların büyük kısmı ulaşmadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatının 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşadığını belirterek, belirli parçalar dışında silahların büyük kısmının ulaşmadığını iddia etti.

AA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 14:58
Netanyahu'dan ABD'ye sitem: Silahların büyük kısmı ulaşmadı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, haftalık kabine toplantısında, ABD’den İsrail’e silah sevkiyatına ilişkin açıklamada bulundu.

ABD’den İsrail’e silah sevkiyatında 4 ay önce “dramatik bir düşüş” yaşandığını ifade eden Netanyahu, ABD’li yetkililerle yaptıkları görüşmelerde sevkiyatın hızlandırılması için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak "temel durumun değişmediğini” savundu.

Netanyahu, “Belirli parçalar azar azar ulaştı ancak silahların büyük kısmı geride kaldı (ulaşmadı)” ifadelerine yer verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, salı günü ABD'yi ülkesine silah sevkiyatı yapmayı reddetmekle suçladığı bir video paylaşmıştı.

İsrail Başbakanlık Ofisi çarşamba günü, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Jack Lew’in Netanyahu'ya, mühimmat ve silahların İsrail'e teslim edilme sürecinde olduğunu söylediğini aktarmıştı.


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