Lokantanın çatısı kısmen çöktü: Müşteriler kıl payı kurtuldu!
Küçükçekmece’de bir lokantanın çatısı müşterilerin yemek yediği esnada kısmen çöktü. Tavanın altında şans eseri kimse bulunmazken, vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. O anlar dükkanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Edinilen bilgiye göre, Küçükçekmece Atakent Mahallesi’nde 6 Eylül’de meydana gelen olayda, lokantada müşterilerin yemek yediği esnada bir anda tavanın bir kısmı aşağı indi.
Çöken tavanın altında kimsenin olmadığı öğrenilirken, o sırada dükkanda bulunan müşteriler büyük panik yaşadı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, lokantanın çatısının çökme anı ve müşterilerin yaşadığı panik güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Lokanta sahibi yaşanan olayla ilgili, “Dükkanımızın tavanı çöktü. Şükürler olsun, yaralı ve can kaybımız yoktur. Tüm mağdur vatandaşlarımıza geçmiş olsun” ifadesini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çok konuşulacak 'Binali Yıldırım' iddiası
- Merakla beklenen açıklama yapıldı
- 'Lübnan'dan sızan silahlı kişiler öldürüldü'
- Süper Lig'de bir istifa daha!
- THY 'ucuz bilet' kampanyası başlattı
- Altın fiyatları, İsrail-Hamas çatışmalarıyla yükseldi
- 'Erdoğan'ın sabrı her an tükenebilir'
- Kenan Sofuoğlu'ndan Formula 1 sunucusuna tepki
- Yardım paraları bakın nereye harcandı
- Yetişkin film yıldızının paylaşımı tepki çekti