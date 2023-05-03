Esenyurt'ta lokantayı basan kadın ortalığı birbirine kattı

Yayınlanma: 03.05.2023 - 13:44

Güncelleme: 03.05.2023 - 13:45

Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde önceki gün; yabancı uyruklu kadın tartıştığı kişinin lokantasını bastı. Camları kıran kadın eşyalara da zarar verdi. Kadın güçlükle sakinleştirildi.

KADINDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kadının ortalığı birbirine kattığı anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Lokanta sahibinin de yabancı uyruklu olduğu belirtilirken, kadından şikayetçi olduğu kaydedildi.