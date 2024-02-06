Yayınlanma: 06.02.2024 - 10:40

Güncelleme: 06.02.2024 - 10:40

Anadolu Efes Biracılık ve Malt Sanayi ile Tek Gıda İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde Anadolu Efes, sendikanın aldığı grev kararı sonrasında lokavt kararı aldı. Peki, Lokavt ne demek? Lokavt ilan etmek nedir?

LOKAVT NEDİR?

Lokavt hakkı, grev kararına bağlı olan bir haktır. Bu da ortada bir grev kararı olmadan lokavt hakkının kullanılamayacağı anlamına gelir. Ama işçi sendikası bir grev kararı aldıysa işveren lokavta başvurabilir.

Lokavt kararının, işçi sendikasının grev kararının tebliği tarihinden itibaren altmış gün içinde alınması gerekir. İşveren ya da sendikası tarafından iş yerinde hemen ilan edilmeli ve aynı altmış gün içinde de en az altı iş günü önceden haber vermek şartı ile uygulanmasına başlanmalıdır.

HANGİ İŞLERDE GREV YAPILAMAZ?

Kanunlarla bazı iş ve iş yerlerinde grev yapılması yasaklanmıştır. Can ve mal kurtarma işlerinde, mezarlıklarda ve cenaze işlerinde, şehir şebeke suyu, doğal gaz, elektrik, petrol üretimi, tasfiyesi ve dağıtımı ile nafta veya doğalgazdan başlayan petrokimya işlerinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı tarafından doğrudan işletilen iş yerlerinde, kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye ve hastanelerde grev yapılması yasaktır.

Bu iş ve iş yerlerinde grev yapılması ise, kanun dışı kabul edilir. Diğer meslek kuruluşlarında ise, grev kararı sadece toplu görüşmelerin ortak bir noktada sonuçlanması için devreye giren ara bulucuya rağmen uyuşmazlıkla sonuçlanması durumunda alınabilir. Grev kararının uyuşmazlık tutanağının tebliğinden itibaren 60 içinde alınması gerekir.