Lokum boğazına kaçtı... 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Kütahya'da 11 gün önce boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu nefes almada zorluk çeken 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 10:47
Lokum boğazına kaçtı... 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce Burak Erdoğu’nun oğlu 3 yaşındaki Alparslan’ın boğazına yediği lokumun parçası kaçtı.

Nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle nefes almada zorluk yaşayan ve nefes borusu zarar gören minik Alparslan, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

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Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybeden minik Alparslan, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


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