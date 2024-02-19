Lokum boğazına kaçtı... 3 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
Kütahya'da 11 gün önce boğazına kaçan lokum parçasının nefes borusuna yapışması sonucu nefes almada zorluk çeken 3 yaşındaki Alparslan Erdoğu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, 11 gün önce Burak Erdoğu’nun oğlu 3 yaşındaki Alparslan’ın boğazına yediği lokumun parçası kaçtı.
Nefes borusuna yapışan lokum nedeniyle nefes almada zorluk yaşayan ve nefes borusu zarar gören minik Alparslan, Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.
Göz Atın
Yoğun bakım ünitesinde 11 günlük yaşam savaşını kaybeden minik Alparslan, Emet ilçesinde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ve Lütfü Savaş'a çizik!
- Eşinden dikkat çeken paylaşım!
- II. Abdülhamid'in torunu İstanbul'da evlendi
- ‘Hükümet 4 ay önceden biliyordu’
- AKP'nin adayı, adaylıktan çekildi!
- ‘Siz ajan mısınız? FETÖ müsünüz?’
- CHP'li adayın 'şeyh'le görüntüleri ortaya çıktı
- 'Taksimetreleri kurun...'
- Hamsi gazından zehirlenen 3 balıkçı hayatını kaybetti!
- 'İslam devletinin yolu açılır'