Havaya rastgele ateş açan 15 yaşındaki çocuk yakalandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde sokakta rastgele havaya ateş açan 15 yaşındaki çocuk polis ekipleri tarafından yakalandı.

İHA
Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:39
Havaya rastgele ateş açan 15 yaşındaki çocuk yakalandı
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Olay, dün gece saat 21.00 sıralarında Gelibolu ilçesinde meydana geldi. İlçe merkezinde sokakta 15 yaşındaki çocuk silah ile rastgele havaya ateş açtı.

Olayı gören yurttaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

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Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince M.A.G. silah ve namlu içinde atışa hazır dolu fişek ve boş kovan ile yakalandı.

Şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Gelibolu ilçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


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