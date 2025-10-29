LÖSEV 9 ilde Cumhuriyet'in 102'inci yılını kutladı

LÖSEV, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Ankara başta olmak üzere 9 ayrı ilde eş zamanlı olarak kutladı. LÖSANTE Hastanesinde günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların yapıldığı programda çocuklar duygu dolu anlar yaşattı. Hep bir ağızdan “Cumhuriyeti biz yaşatacağız” diyerek Mustafa Kemal Atatürk’e söz verdi.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Hastanedeki programın ardından yaklaşık 2 bin LÖSEV gönüllüsü, genci ve ailesi ellerinde bayraklar ve “Yaşasın Cumhuriyet” sloganlarıyla Cumhuriyet Korteji için Kuğulu Park’ta bir araya geldi. Kortej boyunca marşlar söylendi.

Etkinlikte, LÖSEV’in iyileşen çocukları, aileleri ve gönüllüleri yan yana yürüyerek hem Cumhuriyetin değerlerine bağlılıklarını hem de lösemi ile mücadeledeki kararlılıklarını simgeledi. Günün sonunda, Kuğulu Park kırmızı beyaz renklere büründü.

Öte yandan LÖSEV’in irtibat ofislerinin bulunduğu 8 şehre de aynı coşku yansıdı. Bursa’dan Adana’ya Samsun’dan Antalya’ya her ildeki LÖSEV personelleri, gönüllüleri ve LÖSEV aileleri cumhuriyet etkinliklerinde yer aldı.