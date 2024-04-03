LPG yüklü tanker, park halindeki tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde LPG yüklü tankerin arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran tahıl yüklü tıra çarpması neticesinde meydana gelen kazada bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken bir kişide ağır yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 03.04.2024 - 13:13
LPG yüklü tanker, park halindeki tahıl yüklü tıra çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
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Yeni Mahalle İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen kazada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EFM 131 plakalı LPG yüklü tır, arıza sebebiyle yol kenarında park halinde duran sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 54 YZ 360 plakalı tahıl yüklü tıra arkadan çarptı.

Kupa kısmı adeta kağıt gibi ezilen tankerde bulunan yolcu hayatını kaybederken tanker sürücüsü ağır yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. LPG yüklü tankerin patlama ihtimaline karşı ekipler güvenli önlemi alırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.


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