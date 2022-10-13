Lüks araç çetesi tek gecede 9 aracı soydu

13 Ekim 2022 Perşembe, 09:54

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde kimlikleri belirsiz şahıslar gece çaldıkları bir araçla sokağa gelerek hedef aldıkları lüks otomobilin yanına yaklaştı. Aracın kapısını tornavida ile zorlayan şüpheliler, açamayınca arabanın sol ön camını kırarak içine girdi.

Yaklaşık iki dakika içerisinde araçtaki gösterge panelini söken hırsızlar, çıkardıkları malzemeleri geldikleri arabaya koyarak kayıplara karıştı. Hırsızlık sonrası otomobilinin durumunu gören Turgay Akçelik büyük şok yaşarken ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Zanlıların aynı gece 9 farklı araçtan benzer hırsızlıklar gerçekleştirdikleri belirlendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri konuyla ilgili çalışma başlatırken hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Hırsızlar tarafından aracının gösterge paneli çalınan Turgay Akçelik, "Gece vakti saat 02.15 sıralarında hayalet göstergesini ve paneli sökmüşler. Ben karakola gittiğimde konuşulanlara şahit oldum. Birkaç araç daha bu şekilde hırsızlığa uğramış. Hırsızlar da yaklaşık 4 kişi. Kapının kenarını tornavida ile zorlayınca kapıyı açamıyorlar ve camı kırıyorlar. Gerçekten üzülüyorum. Şu anda 60-70 bin TL civarında bir zararımız gözüküyor. Aracımızı sanayiye getirdik. Emniyet güçleri sağ olsun. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ben de bu konuda mücadelemi sürdüreceğim" dedi.