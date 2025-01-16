Lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi

Samsun’da meydana gelen ’otomatik vites’ kazasında lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi. Görünmez kazada sürücü yaralandı, bir kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 16.01.2025 - 17:05

Kaza, İlkadım ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, hastanenin karşısındaki otoparka 34 PNR 40 plakalı SUV tipi otomobilini park etmeye çalışan Tuna Ç.(57), iddiaya göre otomatik aracını sürüş modunda unuttu.

Hareket eden araç önce otoparktaki 5 araca zarar verdi. Akabinde lüks araç, park halindeki 55 AOC 048 plakalı otomobile vurarak hastane aciline girmesine yol açtı.

OTOMOBİL ACİL SERVİSE GİRDİ

Camları kıran otomobilin ön kısmı acil servise girdi. Kazadan kaçmaya çalışan bir yurttaş ise sürüklenen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü Tuna Ç. yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.


Etiketler: #Samsun #kaza #acil servis

İlgili Haberler

ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? ÖTV'siz araç yüzde 40'ın altında yerli olursa ne olur?

ÖTV muafiyeti ile alınabilecek otomobiller hangileri? ÖTV'siz araç yüzde 40'ın altında yerli olursa ne olur?
Kırıkkale’de feci kaza... Otomobil duvara çarptı: 1 kişi öldü!

Kırıkkale’de feci kaza... Otomobil duvara çarptı: 1 kişi öldü!
2025 yılının otomobili yine Renault'dan! Bu kez Renault 5 ve Alpine A290 zirvede...

2025 yılının otomobili yine Renault'dan! Bu kez Renault 5 ve Alpine A290 zirvede...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler