Lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi
Samsun’da meydana gelen ’otomatik vites’ kazasında lüks aracın çarptığı otomobil hastane aciline girdi. Görünmez kazada sürücü yaralandı, bir kişi de aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İlkadım ilçesinde bulunan özel bir hastanenin önünde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, hastanenin karşısındaki otoparka 34 PNR 40 plakalı SUV tipi otomobilini park etmeye çalışan Tuna Ç.(57), iddiaya göre otomatik aracını sürüş modunda unuttu.
Hareket eden araç önce otoparktaki 5 araca zarar verdi. Akabinde lüks araç, park halindeki 55 AOC 048 plakalı otomobile vurarak hastane aciline girmesine yol açtı.
OTOMOBİL ACİL SERVİSE GİRDİ
Camları kıran otomobilin ön kısmı acil servise girdi. Kazadan kaçmaya çalışan bir yurttaş ise sürüklenen aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kazada sürücü Tuna Ç. yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #Samsun #kaza #acil servis
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