Lüks otel 15 bin lira öderken, emlakçı 40 bin lira verecek: ‘Torbada’ adaletsizlik!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, komisyonda kabul edilen “vergi ve harç torba teklifi” hakkında eleştirilerde bulundu. Bakırlıoğlu, “Bu bir harç kanunu değil, haraç kanunudur” dedi.

Yasanın kendi sistemi içinde bile adaletsizlik barındırdığına işaret eden Bakırlıoğlu, “Torba teklifte kuyumcu, galerici, emlakçılara 20 bin ila 30 bin lira arasında harç getiriliyor ve bu harçlar her yıl ödenecek. Yetmiyor muayenehane, poliklinikler, tıp merkezleri, turizm tesisleri, veterinerler ve hastanelere de harç getiriliyor. Gelir gözetmeden alınacak bu harçlar, büyükşehirlerde de iki katına çıkacak. Bunun adı harç değil haraçtır” diye konuştu.

‘HESAP DOĞRU DEĞİL’

Bakırlıoğlu, iktidarın bu kapsamda 4.5 milyar liralık gelir artışı hesapladığına işaret ederek, şöyle devam etti:

“Teklifi inceledim. Bu rakam çok daha yüksek. Hesaplar doğru değil. 13 bin kuyumcu, galerici ve emlakçı üzerinden yapılan hesaplama sanki bunların tamamı küçük illerdeymiş gibi yapılmış. Oysa nüfusun yüzde 65’i büyükşehirlerde yaşıyor. Esnafın da büyük bölümü büyükşehirlerde. Bu hesaba göre sadece bu üç meslek grubundan alınacak harç 6 milyar lirayı buluyor. Tıp merkezleri, diş sağlığı klinikleri, laboratuvarlar, veterinerler. Bunlar kamusal nitelikte hizmet veren kurumlar. Şimdi bu insanları cezalandırıyorsunuz.”

ADİL DEĞİL

Bakırlıoğlu, harç alınırken “adil” de davranılmadığına işaret etti. Eleştirilerini sürdüren Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Turizm Bakanı’nın beş yıldızlı oteli için senelik 15 bin TL harç alınacak; Akhisar’daki emlakçı 40 bin lira harç verecek. Adaletsizliğe bakar mısınız ? Bakanın oteli 15 bin, Akhisar’daki emlakçı 40 bin lira ödeyecek. Sağlık hizmetleri sağlayan kuruluşlara bakınca da aynı adaletsizlik söz konusu. Tam teşekküllü bir özel hastane yılda 105 bin lira harç ödeyecek. Aynı şehirde, 40 bin nüfuslu bir ilçede hizmet veren bir tıp merkezinden de 100 bin lira alınacak. Bu olur mu ? Büyük hastane ile küçük merkez neredeyse aynı ücreti ödeyecek. Bu kabul edilemez bir vicdansızlıktır, adaletsizliktir. Akıl alır bir düzenleme değil bu.”

YURTTAŞA YANSIYACAK

Bakırlıoğlu, alınacak bu harçların yurttaşın cebine de yansıyacağını vurguladı. Muayene, emlakçılık ücretlerinin artacağını, kuyumcuların, otellerin fiyat yükselteceğini belirten Bakırlıoğlu, “Oteller de aynı şekilde. Yani zarar yine dönüp dolaşıp yurttaşın cebini bulacak. Bu işte adalet yok. Kazananla kazanmayan arasında değil, aynı sistemin içinde bile adaletsizlik var. Torba kanunun hangi maddesine bakarsanız bakın elinize bir adaletsizlik çarpıyor. Bu maddelerin bir an önce kanun metninden çıkarılması gerekiyor” dedi.