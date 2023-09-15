Şırnak’ta korkunç cinayet: Elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yaylasında çadırda bulunan bir kişinin cansız bedeni bulundu.

İHA
Yayınlanma: 15.09.2023 - 09:55
Şırnak’ta korkunç cinayet: Elleri arkadan bağlı halde ölü bulundu
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Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yüksek rakımlı Sugurpaşa mevkiinde çiftçi olan Nazım S.’den haber alamayan komşuları çadırına gitti. Burada Nazım S.’nin ellerinin arkadan bağlı ve öldürülmüş olduğunu fark etti.

OTOPSİ YAPILACAK

Olayın jandarma ve sağlık ekiplerine bildirilmesinin ardından bölgeye gelen ekipler kişinin cansız bedenini otopsi yapılmak üzere Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay ile ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı belirtildi.


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