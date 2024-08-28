Lunaparkta panik: Havada asılı kaldılar!

Kahramanmaraş’ta lunaparktaki oyun alanında eğlenenler, ’çekiç’ isimli oyun grubunun bozulması ile yaklaşık 1 saat havada asılı kaldı.

AA
Yayınlanma: 28.08.2024 - 22:06
Lunaparkta panik: Havada asılı kaldılar!
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Olay, Kahramanmaraş Fuar Merkezi’ndeki lunaparkta meydana geldi. Alandaki oyun gruplarında eğlenmeye çalışan bir grup ‘çekiç’ isimli oyuncağa bindi. 

Bir müddet ters taklalar atarak içerisindeki yaklaşık 50 kişiyi eğlendiren cihaz bir anda bozulunca şahıslar havada asılı kaldı. 

Eğlence mekanında korku dolu anlar yaşayan ve baş aşağı asılı şekilde beklemek zorunda kalanlar büyük panik yaşadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangın söndürme aracı merdiveni ile havada asılı kalanları kurtarırken, korku dolu anlar yaşayanlardan bazıları fenalık geçirdi.

Olay sonrası cihazın bozulması ile ilgili inceleme başlatıldı.


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