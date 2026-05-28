Lunatic'in 'Küskün Panda'sının üzerine sincap çizildi: Ordu’da sanat skandalı...

Ordu’nun Akyazı sahilinde yer alan ve sokak sanatçısı Leo Lunatic tarafından çizilen ikonik “Küskün Panda” murali, yapılan düzenleme çalışmaları kapsamında boyanarak üzerine sincap resmi çizildi.

Olayın sosyal medyada fotoğraflarla ortaya çıkmasının ardından, sanatseverler ve kent sakinleri; düşüncelerin, hikâyelerin ve emeğin hiçe sayıldığını belirterek başka boş bir duvar bulmak yerine var olan sanat yapıtının üzerinin kapatılmasına ve bu tahripçi yaklaşıma tepki gösterdi.

Yapılan işin kime ait olduğunu araştırma ihtiyacı bile duymadan sergilenen bu özensiz tavır, sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kamuoyunda, belediyenin bu zarar nedeniyle Küskün Panda’nın yaratıcısından özür dilemesi ve bu sanatsal kaybın nasıl telafi edileceğine ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

‘BİZ DE KÜSKÜNÜZ’

Eserin ortadan kaldırılmasıyla birlikte, durumu sosyal medya hesabından paylaşan Ordulu sanatçı Uğurcan Ataoğlu, “2026 Mayıs’ında Ordu Akyazı’dan gelen fotoğrafta Küskün Panda’nın olduğu duvarda sincap resmi vardı. Fikirlerin, hikâyelerin, emek ve isimlerin bir değerinin olmadığını düşünen, başka yer bulmak yerine yapılanın üzerini boyayla kapatmadan önce yapılan işin kimin olduğunu araştırma ihtiyacı duymadan, isteyerek veya istemeyerek yaptıkları bu tahripçi tavır için Küskün Panda’dan özür dilemelerini ve bize bu zararı nasıl telafi edebiliriz diye sormalarını bekliyoruz. Leo’nun pandasının küskün olmasının nedeni şehirlerin griliği, insanların renksiz, soğuk ve mutsuz olmalarıymış. Bundan sonra bizim de Ordu’ya küskün olmak için bazı nedenlerimiz yok değil” ifadelerini kullandı.

2021’DE ÇİZİLMİŞTİ

İstanbul sokaklarının en bilinen isimlerinden biri olan ve “Kızgın Panda” serisiyle ünlenen Leo Lunatic, 14 yıldır duvarları renklendiren bir dünya sanatçısı olarak tanınıyor. The Guardian gazetesi tarafından Galata Kulesi yakınlarındaki çalışmasıyla dünyadaki en iyi 15 grafiti sanatçısından biri ilan edilen Leo, New York’tan Londra’ya, Berlin’den Barselona ve Roma’ya kadar 15’ten fazla küresel şehirde eserlere imza attı.

Birçok dev dünya markasıyla da ortak projeler yürüten sanatçı, davet üzerine Ekim 2021’de Ordu Akyazı sahiline gelmiş ve çocukların, gençlerin meraklı bakışları arasında bu özel mural performansını çizmişti. Bu sayede Ordu, duvarında “Küskün Panda” olan dünya şehirleri zincirine dahil olmuştu.