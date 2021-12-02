Lütfi Elvan’ın bu fotoğrafı günlerce konuşulmuştu

02 Aralık 2021 Perşembe, 01:34

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Lütfi Elvan’ın yerine göreve, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’a yakınlığıyla bilinen Nureddin Nebati getirildi.

Döviz kurunda yaşanan sert yükseliş ve ekonomideki son gelişmeler karşısındaki sessizliğiyle eleştirilerin hedefi olan Lütfi Elvan, görevinin son günlerinde bir fotoğraf karesiyle gündeme oturmuştu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayının ortasında partisinin grup toplantısında Elvan’a isim vermeden sert ifadelerle yüklenmişti. "Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusur bakmasınlar. Bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim” diyen Erdoğan, "Bu konuda nas ortada, nas ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan’ın bu sözleri salondaki AKP'liler tarafından uzun süre alkışlanırken, Elvan’ın Erdoğan'ı alkışlamadığı görülmüştü.