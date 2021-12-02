Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

02 Aralık 2021 Perşembe, 01:04

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan istifa etti. Lütfi Elvan'ın yerine, Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati atandı.

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Tekstil işiyle uğraştı, akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olan Nebati'nin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesav üyelikleri bulunuyor.

ALBAYRAK'LA FOTOĞRAFI OLAY OLMUŞTU

Erdoğan'ın damadı, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olduğu dönemde Nureddin Nebati ile İstanbul Süleymaniye'de görüşmesi kulisleri hareketlendirmişti.

FOTOĞRAF GÜNDEME GELMİŞTİ

Nebati, geçen yıllarda Türkiye’nin gündemine, Fethullah Gülen’le birlikte çekilen fotoğrafla da gelmişti.

Fotoğrafı yayımlayan isim ise yıllarca örgüt içerisinde kalıp daha sonra ayrılan Nurettin Veren, Akit gazetesinde yayımlamıştı. Yeni Bakan Nebati ise Nurettin Veren’e “Keşke FETÖ seni öldürseydi. 4 sene değil de 40 sene hapis yatsaydın” demişti.