Lütfü Türkkan Basın İlan Kurumu'na ilan kesme yetkisini Meclis gündemine taşıdı

Basın İlan Kurumunun uzun süredir tarafsızlığı tartışılan bir kurum hâline geldiğini belirten Türkkan, kurumun resmî ilan dağıtımındaki uygulamalarını eleştirdi. Türkkan, “İlan gelirlerini hangi kritere göre dağıtıyorsunuz diye sorduğumuzda ‘ticari sır’ diyerek cevap vermeyen bir kurumdan bahsediyoruz. Kamuoyuna yansıyan faaliyet ve denetim raporlarına göre resmî ilanların yaklaşık yüzde 80’i iktidar yanlısı basına aktarılırken, ulusal gazetelere verilen resmî ilan kesme cezalarının yüzde 97’si muhalif basına uygulanıyor. Bu bile hıncınızı ve kininizi kesmeye yetmemiş olacak ki gerçekleri bir kişinin bile duymasını, izlemesini istemiyorsunuz” dedi.

Yeni düzenlemenin özellikle internet haber siteleri ile yerel medya kuruluşlarını hedef aldığını öne süren Türkkan, “Şimdi sıra internet gazetelerine, yerel medya kuruluşlarına ve sınırlı imkânlarla gerçek habercilik yapmaya çalışan bağımsız yayın organlarına gelmiş durumda. Basını mahkemeyle susturamıyorsanız ilanı kesiyorsunuz, ilanı kesemiyorsanız yönetmelik çıkarıyorsunuz, o da yetmiyor şimdi de kanun çıkarıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Kanun teklifindeki hükümlere dikkat çeken Türkkan, özellikle Basın İlan Kurumu Genel Kuruluna tanınan takdir yetkisinin belirsiz olduğuna vurgu yaptı. Teklifte yer alan “uygun görülecek diğer yönlerden” ifadesini eleştiren Türkkan, şöyle konuştu:

“Kanun diyor ki; resmî ilan ve reklam verilen veya bekleme süresi içerisinde bulunan internet haber sitelerinin vasıfları, haber sayısı, içerik, kadro, okur sayısı ve yayın hayatı süresi gibi kriterler ile uygun görülecek diğer yönler Basın İlan Kurumu Genel Kurulu tarafından tespit edilir. Peki bu ‘uygun görülecek diğer yönler’ nedir? Neyi kapsıyor? O ‘diğer’ ifadesinin içine neyi sığdıracaksınız? Bu kadar muğlak bırakılmış bir düzenleme her türlü keyfî uygulamaya kapı aralar. İktidar lehine yalan haber yapılmasını mı, biat edilmesini mi, algı oluşturulmasını mı kastediyorsunuz? Bunun açıkça belirtilmesi gerekir. Bu teklifte gördüğümüz tam olarak budur.”

''HAYATTAN BEZDİRİRSİNİZ, MESLEKLERİNDEN SOĞUTURSUNUZ''

İktidarın medya üzerindeki baskıyı ekonomik yöntemlerle artırdığını savunan Türkkan, gazetecilerin ve medya kuruluşlarının gelir kaynaklarının hedef alındığını söyledi. Türkkan, “Resmî ilanı keserek, reklam gelirlerini keserek, ekonomik baskı uygulayarak gazetecileri ve gazeteciliği susturmak istiyorsunuz. Bir gazeteyi kapatmanın tek yolu kapısına kilit vurmak değildir. Gelir kaynaklarını kurutursunuz, nefessiz bırakırsınız, çalışanlarını dağıtırsınız. Muhabirlerini cezaevine atarsınız, yurt dışına çıkış yasağı koyarsınız, adli kontrol şartlarıyla onları hayattan bezdirirsiniz, mesleklerinden soğutursunuz. Bugün yapılan da tam olarak budur” diye konuştu.