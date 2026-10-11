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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimi alacak

Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimi alacak

11.10.2026 10:05:00
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Haber Merkezi
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Lvbel C5'e mahkemeden dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimi alacak

“Kahpe” adlı şarkısının sözleri nedeniyle gözaltına alınan rapçi Lvbel C5, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, tutuklama talebini reddederek rapçi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza verme yükümlülüğü uygulanmasına karar verdi. Lvbel C5'in Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi de kararlaştırıldı.

Lvbel C5 sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturmada karar verildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bodur'un savcılık ifadesi tamamlandı.

Sabah gazetesinin aktardığına göre savcılık, rapçiyi “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.

'SÖZLERDE ÖZEL BİR KASTIM YOK'

Savcılık ifadesinde suçlamaları kabul etmediği belirtilen Bodur, şarkı sözlerini hayal gücünü kullanarak yazdığını savundu.

Rapçinin ifadesinde şu sözleri kullandığı aktarıldı:

“Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir.”

Bodur'un, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikâyetlerden haberdar olmasının ardından şarkıyı dijital platformlardan kaldırdığını söylediği belirtildi.

Rapçi, tartışma konusu olan bazı ifadelerin ise düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu savundu.

TUTUKLAMA TALEBİ REDDEDİLDİ

Sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek Bodur hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Karar kapsamında rapçiye yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Bodur'un ayrıca pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza vermesine hükmedildi.

Hakimlik, rapçinin Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesine de karar verdi.

İlgili Konular: #tutuklama #Edebiyat #Lvbel C5

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