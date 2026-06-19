M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda arızalar yaşanıyor. Peki, M4 metro hangi duraklar kapalı? M4 duraklar neden kapalı?

M4 METRO HANGİ DURAKLAR KAPALI?

M4 metrosunda Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı durakları kapatıldı. Seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sürüyor.

M4 DURAKLARI NEDEN KAPALI?

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı. Metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. renden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.