Cumhuriyet Gazetesi Logo
M4 metro hangi duraklar kapalı? M4 duraklar neden kapalı?

M4 metro hangi duraklar kapalı? M4 duraklar neden kapalı?

19.06.2026 20:27:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
M4 metro hangi duraklar kapalı? M4 duraklar neden kapalı?

M4 metrosunu kullanan yurttaşlar hangi durakların kapalı olup olmadığını araştırıyor. Peki, M4 metro hangi duraklar kapalı? M4 duraklar neden kapalı?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı'nda arızalar yaşanıyor. Peki, M4 metro hangi duraklar kapalı? M4 duraklar neden kapalı?

Image

M4 METRO HANGİ DURAKLAR KAPALI?

M4 metrosunda Kadıköy, Ayrılık Çeşmesi, Acıbadem, Ünalan, Göztepe, Yenisahra, Kozyatağı, Bostancı, Küçükyalı durakları kapatıldı. Seferler Maltepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arasında sürüyor.

M4 DURAKLARI NEDEN KAPALI?

Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattı'nda metro raydan çıktı. Metro, henüz belirlenemeyen bir nedenle Bostancı mevkisinde raydan çıktı. renden kendi imkanlarıyla çıkan yolcular, bir süre tünelde yürüdü. Olay yerine itfaiye, sağlık ve metro ekipleri sevk edildi.

İlgili Konular: #metro istanbul #metro #durak #M4 Metrosu