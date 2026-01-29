Anadolu Yakası'nın iki önemli noktasını birbirine bağlayan M5 hattının uzatma etabındaki test süreci 26 Ocak'ta tamamlandı. Peki, M5 metro kapalı mı? Sultanbeyli metrosu açıldı mı?

M5 METRO KAPALI MI? SULTANBEYLİ METROSU AÇILDI MI?

Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının devreye girmesiyle birlikte, M5 hattı artık Üsküdar'dan başlayıp Sultanbeyli'ye kadar uzanan kesintisiz bir ulaşım ağı sunacak. Bu sayede, daha önce 2,5 saati bulan iki ilçe arasındaki yolculuk süresi, yeni dönemde sadece 50 dakikaya düşmüş olacak.

Metro İstanbul, Samandıra Merkez–Sultanbeyli hattındaki test aşamalarının ardından M5 metrosunun yeniden işletmeye açıldığını, Samandıra Merkez–Sultanbeyli uzatma etabının ise açılış süreçlerinin tamamlanmasının ardından aktif hale geleceğini aktardı.