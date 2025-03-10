Maaş alamadıklarını iddia eden güvenlik görevlileri eylem yaptı

Adıyaman'da maaş alamadıklarını iddia eden güvenlik görevlileri eylem yaptı.

Maaş alamadıklarını iddia eden güvenlik görevlileri eylem yaptı
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 10.03.2025 - 14:13

Adıyaman’a, faaliyet gösteren bir inşaat firmasında görevli güvenlik görevlileri, maaş alamadıklarını iddia ederek eylem yaptı.

Adıyaman merkez İndere bölgesinde devam eden konutlarda faaliyet gösteren özel bir inşaat firmasında çalışan özel güvenlik görevlileri 3 aydır maaş alamadıklarını ve oldukça mağdur olduklarını söyleyerek durumu protesto etti. İş bırakarak firmanın yönetim binası önüne maaş alamadıkları için protesto yapan yaklaşık 30 güvenli görevlisi mağduriyetlerinin sona ermesi için yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.


Etiketler: #Güvenlik #maaş

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