Maaşını alamayan işçi intihar girişiminde bulundu

Karaman Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tayyar Yatırım’a ait Modern Çikolata fabrikasında çalışan 860 işçi geçen aralıktan beri maaş alamıyor.

Maaşını alamayan işçi intihar girişiminde bulundu
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Elif Özge Yalçın
Yayınlanma: 17.04.2025 - 04:00

İddiaya göre fabrika mart ayının ilk günlerinde üretimi durdurdu. 100 işçi hakları için fabrika ve Tayyar ailesinin evinin önünde eylemler düzenledi. 12 Nisan’daki fabrika önünde yapılan eylemde işçilerden biri, “Doğalgaz faturamı ödeyemiyorum” diyerek pompalı tüfekle intihar girişiminde bulundu.

Karaman Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim Yücel işçiyi tüfeği bırakması için ikna etti. Cumhuriyet’in ulaştığı işçiler, “Bize net bilgi veren yok. Fabrikanın en kısa zamanda açılacağı bahanesiyle herkesi oyalıyorlar. Borçlar birikti çok mağduruz” dedi


Etiketler: #işçiler #aylık maaş #intihar #İntihar girişimi
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