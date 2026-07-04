Maaşlar buharlaştı, yaşam zorlaştı: 'Yüzde 50 zam matematiğin ve adaletin gereğidir'

TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,99 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,76 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 32,03 artış olarak gerçekleşti. Açıklanan verilere konfederasyonlar ve sendikalardan tepki geldi.

‘BİZİ SEFALETTE EŞİTLEYENLERE YETER DEMENİN VAKTİ GELDİ’

Maaşlarının hızla buharlaştığını ve yaşamlarının gittikçe zorlaştığını belirten KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, “Barınma, beslenme, sağlık, eğitim gibi en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılamakta zorlanıyoruz.

60 bin TL maaş alıp bunun yarısını, yani 30 bin TL’sini kiraya veren bir kamu emekçisinin maaşı temmuz’da 8 bin 105 TL artacak. Ama kirası 9 bin 610 TL artacaktır. Yani maaş zammının tamamı kira artışına gidecektir. Hatta kirasını karşılayabilmek için cebinden bin 505 TL daha koymak zorunda kalacaktır. Tüm bunlara rağmen iktidar milyonlarca kamu emekçisine ve emekliye bugün açıklanan TÜİK rakamlarını göstermekte ve ‘Altı ayda gerçekleşen enflasyonun dört, beş puan altında kalan artışlarla yetinin’ demektedir. Milyonlarca asgari ücretliye ‘açlık sınırının altında kalmaya devam edeceksiniz’ demektedir. Yine milyonlarca emekliye ‘size açlık sınırının yarısı kadar aylık yeter’ demektedir.

Sadece son beş yılda yaşadığımız kayıpların telafisi için acil temmuz ayı maaşlarımızda ek yüzde 35 artış yapılmasını, ilave seyyanen ödenek başta olmak üzere mevcut tüm ek ödemelerin taban aylığımıza yansıtılmasını istiyoruz.

Çağrımız sadece kamu emekçilerine değil, bu garabet düzenin çarkları altında ezilen herkesedir. Hepimizi sefalette eşitlemeyi hedefleyenlere artık yeter demenin vakti çoktan gelmiştir. Gelin, yoksulluğu kader gibi gösterenlere karşı sesimizi, gücümüzü birleştirelim. Taleplerimizi hep beraber savunalım” dedi.

‘BİLİMSELLİK KİSVESİ ALTINDA GASPÇILIK’

Emekçiye ve emekliye bir kez daha ağır bir darbe vurulduğunu söyleyen Kamu-İş Konfederasyonu TÜİK’e ilişkin “Düşük gösterdiği enflasyon oranları, yalnızca bir istatistik oyunu değil; milyonlarca yurttaşın ekmeğini küçülten bir adaletsizliktir. Bunun adı emek hırsızlığıdır! Bunun adı bilimsellik kisvesi altında gaspçılıktır!” değerlendirmesinde bulunurak “Gelecek dönemin enflasyon beklentileri, refah payı ve toplu sözleşme hakları gözetilerek kamu çalışanlarının maaşlarına en az yüzde 50 oranında ek zam yapılması matematiğin ve adaletin gereğidir” açıklamasında bulundu.

‘MEMURUN SABRINDAKİ TÜKENİŞİ ÖLÇÜYOR’

Devlet Memurları Sendikası Genel Başkanı Tuncay Cengiz ise refah payı verilmediği sürece açıklanan her enflasyonun; memurun cebindeki eksikliği değil, sabrındaki tükenişi ölçtüğünü söyledi. Cengiz, “Yüzde 0,99 enflasyon açıklayabilirsiniz; ancak pazardaki etiketlere, mutfaktaki yangına ve memurun boşalan cüzdanına yüzde 0,99'u anlatamazsınız” ifadelerini kullandı.

‘YENİ BİR YOKSULLAŞMA BELGESİ’

Kamu çalışanlarının maaşlarının gerçek hayatın maliyetine göre yeniden düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Hürriyetçi Sendikalar Konfederasyonu Genel Başkanı Levent Kuruoğlu da, “Enflasyon farkı oluşmasını bekleyen değil, çalışanını enflasyona ezdirmeyen, aylık enflasyon hesabına dayanan bir ücret politikası hayata geçirilmelidir. Aksi halde her açıklanan enflasyon verisi memurlar için yeni bir yoksullaşma belgesi olmaya devam edecektir. Artık kamu çalışanlarının sabrı tükenmiştir. Emeğin değersizleştirildiği, alın terinin her geçen gün biraz daha ucuzlatıldığı bu anlayıştan vazgeçilmelidir. Memur ülkenin yükünü taşırken yoksulluğun yükünü taşımaya mahkum edilemez” dedi.