Maçoğlu’ndan ‘borç’ açıklaması!

Yayınlanma: 02.05.2024 - 15:26

Güncelleme: 02.05.2024 - 15:27

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti’ye geçen Tunceli Belediyesi’nde önceki dönemden kalan borçlar açıklandı.

DEM Partili eş başkanlar Cevdet Konak ve Birsen Orhan Tunceli Belediyesi’nin önceki dönem borcunu 230 milyon 673 bin lira olarak açıkladı.

Haberlerin ardından Tunceli Belediyesi’nin eski belediye başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, TELE1’e konuştu.

Maçoğlu, “Beş yıllık gelirleri peşin alıp kullanmamıza rağmen, ulaşımı 1-2 lira düzeyinde tutmamıza, suyu ücretsiz, ekmeği 4 liradan satmamıza rağmen borcu normalde bütçemizin iki kat daha fazlası ise şimdi yarısına kadar indirmişiz” dedi.

2019 yılında belediyeyi aldıklarında 13 milyon dolar civarında borcu olduğunu söyleyen Maçoğlu, şimdi 7 milyon dolar civarında bir borç olduğunu ifade etti.

Maçoğlu, “Borcun olması da çok doğal. Çünkü belediyenin borcu giderlerinden çok daha geride. Mesela şimdi belediyenin iller bankası, payları ve diğer giderleri yüzde bin, bin 500 yükseldi. Yani hakikaten belediyelerin bu şekilde götürebilme ihtimali yok ama biz buna rağmen borçlarımızı azaltmışız” diye konuştu.

“İŞÇİ MAAŞLARINI YÜZDE BİN 500 YÜKSELTTİK”

Suyun 1 liradan 2 liraya halk meclisi tarafından yükseltildiğini söyleyen Maçoğlu, şöyle devam etti:

“Çünkü giderler fazla. Diyelim ki ulaşım 1 lira 25 kuruşken halk 2.5 lira yaptı. Ve üç ya da dört mahallede de ücretsiz ulaşım yapıyoruz. Aynı zamanda işçiler bin 750 lira civarında maaş alıyorken şimdi 25 bin lira. Yani yüzde bin 500 işçi maaşlarını yükselmişiz. Biz hiçbir şey yapmasak, bir metre yol yapmasak bile yine bu şekilde borç olurdu. Çünkü gelirlerimiz maaşları zor kurtarıyordu, bazı aylar kurtarmıyordu. Almanya’da, Fransa’da Avrupa’da Türkiye’de iş insanları ile görüşerek sponsor üzerinde yol yapmışız. Ona rağmen altı yılda bitmesi gereken doğalgazı üç yılda bitirmişiz. Diğer bir kısmı kredi çekerek borçlanmamışım. Para alarak, bir şey satın alarak borçlanmamışım. Normal doğalındaki çalışma meselesidir bu borcun sebebi.”