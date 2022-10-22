Maden faciasının ardından Bartın Valiliği'nden 'keyfi yasak'! Kente girişler yasaklandı
14 Ekim'de Bartın'da meydana gelen ve 41 kişinin ölümüne neden olan facianın ardından Bartın Valiliği, açıklama yaparak 'olası eylem' gerekçesiyle kente girişlerin 3 gün yasaklandığını duyurdu.
Bartın Valiliği, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin eylem yapma amaçlı kente geldiği değerlendirilen kişilerin Amasra'ya girişinin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, 14 Ekim'de meydana gelen maden faciasıyla ilgili kente il dışından farklı grupların gelerek çeşitli eylemlerde bulunabileceği bilgisinin edinildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, İl İdaresi Kanunu uyarınca valinin, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Vali, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir; belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir.
Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine (jandarma bölgesi dahil) girişleri 22 Ekim saat 00.01'den 24 Ekim saat 23.59'a kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır."
SOL PARTİLİLERE VALİLİK KARARI ÖNCESİ ENGEL
Valilik kararı açıklanmadan önce, SOL Parti genel merkez yöneticilerinin Amasra'da yapmayı planladıkları basın açıklaması 'Eylem yasağı var' denilerek engellenmişti. Polis, eylem yasağına ilişkin herhangi bir belge göstermezken partililerin otobüsüne Bartın girişinde el konuldu.
NE OLMUŞTU?
Amasra'nın Bartın ilçesinde 14 Ekim'de TTK’ya bağlı bir madende patlama meydana geldi. 41 işçinin hayatını kaybettiği faciada, 50’den fazla çalışanın ifadesine başvuruldu. Facianın gerçekleştiği tarihten bugüne kadar hiçbir şüpheli hakkında gözaltı veya tutuklama işlemi gerçekleştirilmedi.
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