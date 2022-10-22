SOL Partililer Amasra’da açıklama yapmak istedi: Şehre girişleri yasaklandı, arabalarına el konuldu
SOL Parti genel merkez yöneticilerinin Amasra'da yapmayı planladıkları basın açıklaması "Eylem yasağı var" denilerek engellendi.
Maden faciasında 41 işçinin yaşamını yitirdiği Bartın Amasra’da basın açıklaması yapmak isteyen SOL Parti genel merkez yöneticilerinin şehre girişleri “Valilik emri var” denilerek engellendi. Önce ilçeye girişleri engellenen partililer itirazlar üzerine ilçeye alınmalarının ardından bu sefer de “Eylem yasağı var” denilerek basın açıklaması yapmalarına izin olmadığı söylendi.
“BİZE GELEN YASAK TEBLİĞİ YOK”
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen yaşadıkları engellemelere ilişkin,“Güvenlik kararıyla şehre girişimin yasaklandığını söylediler. Daha sonra genel merkez heyeti olarak şehre girdik. Şu anda yakın illerden gelen arkadaşlarımızı şehre giriş yasağı olduğunu söyleyerek durdurdular. Bartın girişinde Zonguldak’tan gelen arkadaşlarımızın aracına el koydular, arkadaşlarımız Amasra’daki eylem alanına yürüyerek geldiler. Aynı zamanda valilik kararıyla eylem yasağı da olduğunu söylüyorlar. Bize gelen bir yasak tebliği yok. Şehre girişimin yasak olduğuna ve eylem yasağına ilişkin belge istedim fakat öyle bir belge vermiyorlar. Yalnızca böyle bir karar olduğunu söylüyorlar. Bütün meydan OHAL ilan edilmiş şekilde, polis kuşatmasında” diye konuştu.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Adliye önünde ‘Erdoğan hırsız’ sözleri
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- AKP 'torba'dan Katar'ı çıkardı
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- AKP'de Fakıbaba depremi: Beğendi, geri çekti
- 'Altılı masadan Kemal Bey mi çıkacak?' sorusu soruldu
- Fakıbaba'nın ardından AKP'den ayrılabilecek ismi söyledi
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı