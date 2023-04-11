Soma'daki maden ocağında karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü, 5 yaralı

Yayınlanma: 11.04.2023 - 09:49

Güncelleme: 11.04.2023 - 09:49

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında karbonmonoksitten zehirlenen 1 işçi hayatını kaybetti, 5 işçi de hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede özel bir şirketin işlettiği maden ocağında, çalışma alanı açmak için kontrollü patlama gerçekleştirildi.

Patlama sonrası oluştuğu değerlendirilen karbonmonoksit gazından etkilenen işçilerden Tevfik Pazarcık (30), olay yerinde hayatını kaybetti.

4 İŞÇİ HASTANEYE KALDIRILDI

Gazdan etkilenen diğer çalışanlar Şakir Bilbey, Alper Aksoy, Fatih Karahisar, Mustafa Gül ve Ali Anıl Palamut ise, tedavi edilmek üzere Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahalenin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen işçilerin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.