Amasya'da maden ocağında göçük: 1 işçi yaralandı!
Suluova ilçesinde bulunan kömür madeninde göçük meydana geldi. Amasya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, göçük altında kalan Özgür Söylemez adlı işçinin yaralı olarak kurtarıldığı aktarıldı.
Amasya'nın Suluova ilçesine bağlı Kolay köyünde Beşler Yenidoğuş Madencilik firmasının işlettiği madende göçük meydana geldi.
Göçük altında kalan Özgür Söylemez adlı işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yapılan çalışma sonucu işçi, yaralı olarak kurtarıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Amasya Valiliği'nden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 13.48'de 112 Acil Çağrı Merkezimize, Suluova ilçemiz Kolay köyünde faaliyet gösteren bir maden ocağında iş kazası meydana geldiği ve 1 işçinin göçük altında kaldığı bildirilmiştir. İhbarın ardından olay mahalline ivedilikle AFAD, itfaiye, sağlık ve emniyet ekipleri sevk edilmiş olup, göçük altında kalan işçimiz yaralı olarak kurtarılmıştır."
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